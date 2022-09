Tchad : vers une grève du personnel au ministère des Affaires étrangères

La cellule syndicale du ministère des Affaires étrangères lance un préavis de grève de trois jours à compter de jeudi 22 septembre 2022. Elle dit avoir constaté des usurpations répétées des métiers des diplomates, des conditions délabrées et précaires de travail au ministère et le refus de l'adoption du statut particulier des diplomates.



Djangbeye Guelngar Evariste, secrétaire général de la cellule syndicale, évoque deux revendications : la mise en place du comité de relecture et l'adoption sans délai d'un statut particulier au profit des diplomates, ainsi que la mise en oeuvre progressive de toutes les recommandations issues de la conférence des ambassadeurs tenue du 19 au 21 novembre 2019 à N'Djamena.