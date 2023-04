Tchad : vers une meilleure prise en charge des fonctionnaires de Police

Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance N°005/PT/2023 du 31 janvier 2023, visant à modifier la loi N°019/PCMT/2022 du 4 juillet 2022, portant Statut Général du Personnel du Corps de la Police Nationale, a pour but de rendre les Forces de Défense et de Sécurité du pays, plus professionnelles et modernes.



Cette ordonnance a été élaborée en réponse aux conclusions du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) qui a pris une résolution spéciale dans ce sens.



Les articles 87, 91, 153, 154, 155 et 158 de la loi N°019/PCMT/2022 du 4 juillet 2022, sont les dispositions qui ont été réajustées dans cette ordonnance. Ces modifications ont pour but de mieux encadrer la situation du personnel de la Catégorie A-2ème Classe et de réguler l'admission à la retraite des fonctionnaires de police.



Pour le personnel de la Catégorie A-2, il s'agit de revoir les avantages qui sont accordés aux contrôleurs généraux de Police en activité et à ceux admis à la retraite en sus de leur droit à la pension.



La commission en charge de l'examen de cette ordonnance a déclaré que cette dernière est en adéquation avec les conclusions du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), et permet d'accorder des avantages raisonnables aux contrôleurs généraux de Police en activité et à la retraite pour leur permettre d'accomplir leurs missions avec efficacité et efficience.



La ratification de cette ordonnance devrait donc contribuer à rendre les forces de défense et de sécurité du pays plus modernes et professionnelles.