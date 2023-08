Tchad : vers une protection environnementale renforcée avec une réforme législative

Sous la présidence du ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Abdelkerim Mahamat Hano, s'est tenu le mardi 08 août au Centre International de Formation et de Perfectionnement (CIFOP) à Farcha, dans le premier arrondissement, l'atelier de validation de l'avant-projet de révision de la loi 14/PR/98 du 17 août 1998, définissant les principes généraux de la protection de l'environnement.



Dans son discours d'ouverture, Hassan Adoum Hassan, président du comité de révision, a tout d'abord souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants à cet atelier. Il a ensuite exprimé sa gratitude envers le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Abdelkerim Hano, pour son soutien continu, tout au long des phases préparatoires de ce texte, ainsi que pour sa confiance envers le Comité.



Il a également remercié les membres du comité et les techniciens du ministère, pour leur travail acharné et l'expertise dont ils ont fait preuve pour accompagner les consultants.



Lors de son discours d'ouverture de l'atelier de validation, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Abdelkerim Hano, a rappelé que grâce à la vision des plus hautes autorités de la République, le gouvernement a mis en place un cadre juridique visant à protéger l'environnement afin de respecter ses engagements internationaux.



Le ministre a souligné que des lois et des règlements concernant la protection de l'environnement ont été élaborés, adoptés et mis en œuvre, dont la loi 14/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection de l'environnement.



Mahamat Abdelkerim Hano a noté que, tout au long de sa mise en œuvre, cette loi a jeté les bases d'une gestion durable de l'environnement et de sa protection contre toutes les formes de dégradation, dans le but de préserver et de valoriser les ressources naturelles tout en améliorant le cadre de vie des citoyens. Cependant, malgré les efforts déployés, l'environnement continue de subir des atteintes variées, résultant notamment de la croissance des activités de production et de transformation en raison de la pression démographique.



Le ministre a également évoqué l'émergence de nouvelles problématiques, notamment la gestion des ressources naturelles, avec des pratiques telles que la coupe abusive d'arbres, le braconnage, les pollutions diverses et la dégradation des terres, ainsi que les défis liés aux changements climatiques, tels que la sècheresse et l'érosion éolienne et hydrique.



Enfin, il a souligné que des lacunes ont été identifiées dans la loi actuelle, qui a été élaborée et adoptée dans un contexte passé, la rendant désormais inadaptée aux réalités actuelles. C'est pourquoi, la révision de cette loi est devenue une nécessité afin d'établir un nouveau cadre juridique plus efficace pour la protection de l'environnement, a conclu le ministre.