Tchad : vers une santé plus performante avec l'évaluation à mi-parcours du PRPSS

Les travaux de l’atelier de revue à mi-parcours du Projet de renforcement de la performance du système de santé (PRPSS) ont pris fin le 13 mars à N’Djamena, après avoir débuté le 27 février dernier. Cette revue avait pour objectif d'évaluer les performances des activités menées dans le cadre du projet, de procéder à des ajustements et à des réorientations si nécessaires, ainsi que de trouver des solutions aux difficultés rencontrées.



Après deux ans et demi de mise en œuvre du projet, le consultant, Dr Cheikh Tidjane Sall, a relevé un meilleur réinvestissement d’une partie des subventions, et une amélioration de la qualité des services de santé. Il recommande également de mesurer l'impact de l'intervention des agences sur le terrain, notamment en ce qui concerne la livraison des produits et leur accessibilité par les bénéficiaires.



La durabilité a été un aspect souligné par le représentant de la Banque mondiale, Kofi Amponsah, qui a demandé le développement de stratégies visant à assurer la visibilité des actions du projet, même au-delà de sa période de mise en œuvre.



En clôturant la revue, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a exprimé sa reconnaissance à la Banque mondiale pour son accompagnement continu dans la vision du ministère visant à mettre en place un système de santé performant. Il a également encouragé les délégués sanitaires provinciaux, premiers acteurs de la mise en œuvre des activités du projet.



Le projet de renforcement de la performance du système de santé (PRPSS), lancé en 2021 pour une durée de cinq ans et financé à hauteur de 265,5 millions de dollars par la Banque mondiale, vise à accroître l'utilisation et la qualité des services de santé, en mettant particulièrement l'accent sur la santé de reproduction, la santé maternelle et infantile, la santé des adolescents, les services de nutrition pour la population tchadienne, et à fournir une réponse immédiate et efficace en cas d'événements d'urgence. Le projet couvre 12 provinces.