Tchad : versement des primes des examens et concours, "les instructions ont été données"

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, a assuré vendredi, lors d'une visite à l'ONECS, que les primes des examens et concours seront versées plus rapidement que l'an dernier.



"Les années passées ont été émaillées de problème en ce qui concerne le versement des primes des examens et concours. Cette année, les instructions ont été données", a dit le ministre d'État.



Selon lui, "le décaissement d’une partie a été fait, il reste un reliquat. N’eut été le problème technique que la BEAC rencontre en ce moment, le reliquat allait être payé."



"En venant, je me suis renseigné auprès du Trésorier payeur général, il a été ordonné que dès que la situation de la BEAC est réglée, le paiement se fera également", a précisé le ministre.



Kalzeube Payimi a assuré que du côté du gouvernement, "toutes les dispositions ont été prises, pour non seulement que l’année se termine dans les bonnes conditions mais aussi que l’année nouvelle démarre dans les meilleures conditions."