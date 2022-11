Tchad : victime d'une malformation congénitale, un bébé est né sans pieds au Sila

Le père Daoud Idriss et la mère Khatiré Annour expliquent qu'ils leur manque des moyens pour transférer le bébé dans un hôpital pour une prise en charge.



Joint au téléphone, le chef de canton indique que l'enfant se porte bien et qu'il est en bonne santé. Il lance un appel solennel et vibrant aux autorités afin d'apporter une assistance sociale à la famille.



D'après les informations recueillies par Alwihda Info, l'enfant est né depuis une semaine.



Toute personne de bonne volonté est priée de contacter le numéro suivant : 66068140.