Tchad : vidéo de tortures atroces, la CTDDH interpelle les autorités

L'organisation demande au gouvernement de transition et aux autorités judiciaires "l'ouverture immédiate d'une information judiciaire pour vérifier les faits, identifier et traduire les auteurs de cette scène macabre devant les juridictions compétentes".



Le secrétaire général adjoint de la CTDDH, Ibrahim Mahamat Ibrahim, rappelle que la recrudescence des tortures cruelles, inhumaines et dégradantes ce dernier temps est due en grande partie à l'impunité dont certains individus jouissent.



Des vidéos atroces de traitements inhumains commis contre des orpailleurs, qui seraient filmées au Nord du Tchad, sont régulièrement diffusées sur les réseaux sociaux. Elles suscitent l'indignation des citoyens mais aucune réaction des autorités.



Les États-Unis recommandent de créer une unité spécialisée au sein de la police judiciaire



Le gouvernement du Tchad ne satisfait pas entièrement aux normes minimales pour l'élimination de la traite des personnes mais fait des efforts significatifs pour y parvenir, selon le rapport 2021 du Bureau de contrôle et de lutte contre la traite des personnes, du département d'État américain. Des recommandations classées par ordre de priorité sont formulées au gouvernement tchadien.



Le rapport suggère de créer une unité spécialisée dans la lutte contre la traite des êtres humains au sein de la police judiciaire afin de s'assurer que les officiers enquêtent efficacement sur les délits de traite suspectés en vertu de la loi sur la traite des êtres humains de 2018.