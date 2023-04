Tchad : violences au Logone Oriental, le ministre de la défense évoque une incursion d'hommes armés

D'après sa déclaration ce 19 avril face à la presse, les "insurgés" ont non seulement causé la perte de vies humaines, mais ils ont également profité de la situation pour piller la population locale.



Cependant, « grâce à l'intervention de la Force militaire tchadienne, les assaillants ont finalement été repoussés et ont pris la fuite pour traverser la frontière et retourner dans la forêt d'où ils étaient venus. » C'est ce qu'a révélé le ministre en charge de la défense, Daoud Yaya Brahim.



Les violences ont fait au moins 22 morts et plusieurs blessés, ont rapporté des sources judiciaires à Alwihda Info.