Tchad : violences basées sur le genre, le personnel judiciaire du Dar Tama se renforce

À l'Est du Tchad, le personnel judiciaire se renforce sur les notions des violences basées sur le genre. Des formations sont organisées conjointement par deux partenaires qui opèrent dans la zone, particulièrement dans le département de Dar Tama.



Dans le cadre des activités d'appui juridique et de coordination des incidents des violences basées sur le genre, l'association de promotion des libertés fondamentales au Tchad a organisé ce jeudi 23 juillet 2020, dans la grande salle d'audience du Tribunal de grande instance (TGI) de Guereda, un atelier de formation sur : "la vulgarisation des instruments juridiques internationaux et nationaux relatifs aux violences basées sur les genres (VBG)" à l'intention des autorités judiciaires et officiers de police judiciaire du TGI de Guereda.