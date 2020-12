Tchad : violences d'Achiguek, les communautés Bilala-arabe et Arabe Salmanié réconciliées

Les communautés Bilala-arabe et Arabe Salmanié se sont réconciliées devant le secrétaire général de la province du Batha, Saleh Haggar Tidjani, suite à l'incident survenu le 12 décembre dernier à Achiguek, dans le département d'Assinet. Les violences ont fait 24 morts.



Les deux communautés ont enterré la hache de guerre, et vont désormais vivre dans la paix et la quiétude.



La réconciliation entre les deux communautés soeurs, liées par l'histoire et la géographie, a été faite en présence du secrétaire général de la province Saleh Haggar Tidjani, le sultan de Fitri, Tchoroma Hassan Absakine, les responsables religieux et les forces de défenses et de sécurité.



Sahel Haggar Tidjani, secrétaire général de la province du Batha et représentant le gouverneur, a salué cette initiative des deux communautés à vivre ensemble dans la paix. Il a rappelé que la terre appartient à l'Etat et nul n'a le droit de revendiquer une portion de terre.



Il a instruit les deux communautés de cultiver la paix, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique pour que règne la paix définitive dans le Batha en particulier, et le Tchad en général.



Cette réconciliation est matérialisée par la signature d'un procès verbal par les deux communautés soeurs.