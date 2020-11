Tchad : violences dans la Kabbia, arrestation de sous-préfets et chefs de canton

Le sous-préfet de Bérém, le sous-préfet de Pont Carol, le secrétaire général du département de la Kabbia et le chef de canton de Bérém ont été arrêtés suite aux violences meurtrières dans le département de la Kabbia, au Mayo Kebbi Est.



Ces responsables administratifs et traditionnels figurent parmi les 67 personnes -présumés auteurs et complices- interpellées et acheminées depuis mercredi après-midi vers la capitale N'Djamena.



Les violences entre éleveurs et agriculteurs ont débuté lundi 23 novembre dans le canton Bérem. Elles ont fait plusieurs morts dont au moins 13 personnes pour la journée de mercredi.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est et le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bongor sont sur le terrain avec les forces de défense et de sécurité pour reprendre le contrôle de la situation et ramener le calme.



Un couvre-feu d'une semaine a été instauré mercredi, a annoncé le gouverneur Bachar Ali Souleymane. Il est en vigueur de 19h à 5h du matin, dans le département de la Kabbia (canton Bérem, sous-préfecture de Bérem, Pont Carol, canton Tagal, sous-préfecture de Djodo Gassa et dans la sous-préfecture de Gounou Gaya).