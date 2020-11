Tchad : violences dans la Kabbia, les autorités tentent de reprendre le contrôle de la situation

Un conflit entre éleveurs et agriculteurs a dégénéré en violences meurtrières entre populations, ces derniers jours, dans le département de la Kabbia, au Mayo Kebbi Est. Un nouveau bilan fait état de 23 morts.



En début de semaine, des affrontements à Bélé, un village situé dans la sous-préfecture de Bérem, ont fait une quinzaine de morts et plusieurs blessés. Les violences se sont propagées dans d'autres villages proches de Gounou Gaya, notamment Dawal, Keni Berem, Kasing et Vaïzoum.



Le chef de l'État Idriss Déby a condamné mercredi les "affrontements meurtriers". Il a déclaré que "les responsabilités seront situées. Tous ceux qui sont mis en cause répondront de leurs actes".



Une habitante de Gounou Gaya jointe aujourd'hui par Alwihda Info évoque une psychose généralisée de la population du département : "Les habitants sont terrés chez eux. On cherche même à fuir. Les petits villages environnants de Gounou Gaya sont presque saccagés et brûlés, surtout dans le canton Bérem. Les adultes comme les plus petits sont tués".



"Ils ont même tenté d'entrer à Pont Carol mais n'ont pas pu comme il y a une présence sécuritaire. Tout autour de Pont Carol, les villages sont pris en otage. On dirait même des Boko Haram, on ne sait pas. Ils circulent à motos, à deux ou trois personnes. D'habitude les éleveurs et agriculteurs ont des conflits mais cette fois-ci c'est vraiment grave. Hier on n'a même pas dormi, priez pour nous seulement", ajoute-t-elle.



Une autre habitante du département se dit inquiète d'être sans nouvelles de proches dans les villages touchés par les violences : "On ne parvient pas à avoir des nouvelles ni contacter les gens. Ils ont ramassés leurs téléphones. On ne sait pas s'ils sont morts ou vivants".



L'armée déployée sur le terrain



Des vidéos et images parvenues à Alwihda Info montrent des villages brûlés, saccagés et des corps inanimés au sol. Les autorités provinciales sont déployées sur le terrain avec d'importants détachements des forces de défense et de sécurité afin de maitriser la situation. Plusieurs personnes ont été arrêtées.



Selon le leader de l'UNDR, Saleh Kebzabo, "les faits sont tristes et cruels, les affrontements horribles avec des villages incendiés et de nombreuses victimes, des milliers de déplacés. On n’avait jamais vécu cela dans cette région de Gounou-Gaya".