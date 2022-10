Tchad : violences de Mangalmé, 27 condamnés transférés à la prison de Klessoum

Une centaine de personnes ont été arrêtées après les violences meurtrières dans le département de Mangalmé, province du Guéra. Parmi ces personnes, 27 ont été reconnues coupables à l'issue d'un jugement le 8 octobre. Elles ont été transférées ce 9 octobre, à bord d'un avion militaire, vers la capitale et incarcérées à la maison d'arrêt de Klessoum.



Le procureur de la République Brahim Ali Kolla, précise qu'elles ont été reconnues coupables des faits d'incendie volontaire, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu, coups et blessures volontaires et mortels.