Tchad : violences intercommunautaires à Déli, au Logone occidental

Des violences intercommunautaires ont éclaté hier à Deli, une localité située dans la province du Logone Occidental.



Trois personnes ont été blessées, selon une source locale.



La résurgence des violences est due à la gestion foncière entre un agriculteur et un éleveur qui se disputent l'appartenance d'un espace.



Les forces de l'ordre sont intervenues pour ramener le calme dans la zone, mais la tension reste vive.



10 personnes impliquées dans les violences ont été interpellées.



D'après certaines sources, le champ qui a fait l'objet du conflit a été attribué par le chef de canton à un éleveur. Les agriculteurs tentent de récupérer le champ par la force.



Des appels au calme



Le président du Réseau des Associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone Occidental, Moussa Alkhali Moussa condamne l'éruption de la violence intercommunautaire entre les éleveurs et agriculteurs qui refait surface dans la zone.



Il appelle les deux parties à privilégier la négociation pour trancher leur différend.



Par ailleurs, il exhorte les deux parties à emboîter le pas du président Idriss Déby Itno "qui a toujours levé la main tendu pour encourager ses compatriotes à regagner la légalité, mettre fin à la confrontation armée et surtout préserver les acquis de la paix."