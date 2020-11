Tchad : violences meurtrières dans la Kabbia, la réaction du chef de l'État

Je voudrais une fois de plus condamner les évènements tragiques survenus il y a quelques jours dans le département de la Kabbia. Comme je l'avais dit à Massenya, toute la lumière sera faite et les responsabilités situées. Tous ceux qui sont impliqués dans ces affrontements meurtriers répondront de leurs actes devant la justice car force doit rester à la Loi.

"Nous devons combattre sans relâche la stigmatisation de l'autre et le repli communautaire. Surtout, les objectifs en lien avec l'intérêt supérieur du pays doivent focaliser nos attentions. Chaque tchadien doit avoir la pleine conscience de l'impératif de consolider l'unité nationale et de cimenter la stabilité. Soyons d'avantages unis, transcendons tous les égoïsmes et toutes les considérations en lien avec les clivages de toutes natures.



Je répète encore aujourd'hui qu'il n'y a pas un Tchad de secours, un Tchad de substitution. Le Tchad est unique, à chacun de nous de préserver le leg de nos ancêtres comme la prunelle de nos yeux."

Le chef de l'État Idriss Déby a assuré samedi que "toute la lumière sera faite et les responsabilités situées" suite aux violences meurtrières entre éleveurs et agriculteurs dans la Kabbia, au Mayo Kebbi Est.Le président appelle à plus d'unité et à transcender les égoïsmes :Le gouvernement a annoncé vendredi la mort de 22 personnes dans les affrontements qui ont eu lieu les 23 et 24 novembre dans le département de la Kabbia. Parmi les victimes figure 11 éleveurs et 11 agriculteurs.34 personnes ont été blessées, informe le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene qui donne un premier bilan officiel.Plusieurs villages de part et d'autre ont été incendiés, du bétail, des denrées alimentaires et des biens matériels ont été anéantis ou saccagés.