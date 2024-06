Tchad : violences meurtrières dans un village des Monts de Lam au Logone Oriental

Des individus non identifiés ont attaqué, ce 12 juin 2024, le village de Toumbao dans le canton Bidanga, département des Monts de Lam, dans la province du Logone Oriental. L'événement s'est déroulé aux environs de 4 heures du matin. Selon la source, le bilan est le suivant : plusieurs villageois tués, des blessures graves, des maisons brûlées, du bétail emporté par les assaillants, et des boutiques saccagées.



D'autres sources nous informent que les forces de l'ordre et de sécurité, accompagnées des autorités locales, sont sur place et poursuivent toujours les assaillants.