Tchad : violents affrontements à l'extrême Nord, plusieurs morts

De violents combats ont opposé vendredi à quelques kilomètres de Zouarké, dans la province du Tibesti, des orpailleurs et des coupeurs de route, a confirmé aujourd'hui à Alwihda Info une source officielle qui a requis l'anonymat.



Les affrontements armés ont débuté vendredi après-midi et se sont poursuivis jusqu'à la nuit.



Des militaires tchadiens auraient quitté Zouar et Wour pour intervenir dans la zone de conflit.



Un autre affrontement a eu lieu il y a quelques jours à Suisra, à quelques encablures de la Libye.



Le bilan global des affrontements est d'au moins 24 morts et plusieurs blessés.



Détails à suivre.