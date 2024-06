Tchad : visibilité réduite localement au Nord par la poussière (ANAM)

Selon le bulletin de la prévision météorologique quotidienne, publié par l"Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), au cours de la journée du mardi 11 juin 2024, la visibilité est bonne mais réduite localement au Nord par la poussière. Dans l’après-midi, les perturbations orageuses seront attendues au sud du FIT avec la probabilité de pluie dans la partie méridionale, le Centre, le Nord-Ouest, le Wadi-Fira et la ville de N’Djamena.



Le Front-Intertropical (FIT) a oscillé entre le 16ème et le 18ème degré de latitude Nord, suivant l’axe Kirdimi-Amdjarass.



Les vents dominants d’intensité modérée, faibles dans les basses couches sont des directions Nord-Est au Nord, variables au Centre et Sud-Ouest au Sud du pays, avec des vitesses moyennes de 24 km/h au Nord, 20 km/h au Centre et de 06 km/h au Sud du pays.



Hauteurs de pluie du 10 juin 2024 : Maïlao :7mm, Linia :62mm, Doba:1mm, Bongor: 0.5mm, Mongo:2.5mm, Moundou:76.1mm, Bol:4.7mm et Mao: 4mm, Mandélia: 25mm, Loumia:3.2mm, Koumra:42.2mm, Mangalmé: 2.8mm, Bokoro:2.8mm, Bitkine:1.6mm, Massakory:7.8mm, Déli:44.2mm, Djeddah:2mm, Massenya:1.4mm et Boumou:1.2mm.



Evolution du temps pour les prochaines 24 heures

Pendant la nuit jusqu’au petit matin de demain, la poussière persistera dans l’Extrême-Nord, le Borkou, les deux Ennedi et une partie du Wadi-Fira.



Des manifestations pluvio-orageuses seront probablement observées dans le Moyen-Chari, le Mandoul, le Salamat, les deux Logone, les deux Mayo-Kebbi, la Tandjilé, le Ouaddaï, le Sila, le Guéra, le Lac, Kanem, le Hadjer-Lamis, le Borkou, le Batha, le Wadi-Fira, le Chari-Baguirmi, la commune de N’Djaména et ses alentours.



Le Front-Intertropical (FIT) oscillera entre le 16ème et 19ème degré de latitude Nord suivant l’axe Kadara-Iriba. Les vents dominants d’intensité modérée, faibles dans les basses couches seront des directions Nord-Est au Nord, variables au Centre et Sud-Ouest au Sud du pays, avec des vitesses moyennes de 22 km/h au Nord, 20 km/h au Centre et de 10 km/h au Sud du pays.



Les températures maximales prévues à 15:00TU (16:00 heure locale) pour la jour- née du 12 juin 2024 seront en hausse de 1°C par rapport qu’à celles d’aujourd’hui pour la plus part des villes du pays. Ainsi, la ville la plus chaude sera Faya, avec un pic de 44 ° C. Tandis qu’à N’Djamena, Massakory et Goz-Béïda , il fera 37°C.



Enfin, il fera 30°C à Koumra à 15:00TU (16:00 heure locale).