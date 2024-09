Tchad : visite d’une délégation de la Commission des Droits de l'Homme de l'Union Africaine

Lors de cette visite, Idrissa Sow a souligné que la Commission vise à promouvoir et protéger les droits de l'homme en Afrique. Il a rappelé que le Tchad est partie prenante de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, justifiant ainsi sa visite pour s'enquérir de la situation des droits humains dans le pays.



La rencontre a également permis d’échanger sur les questions relatives aux droits de l'homme avec les autorités tchadiennes.



Cette visite marque un engagement de l'Union Africaine à suivre et à soutenir la promotion des droits de l'homme au Tchad, tout en favorisant le dialogue avec les autorités locales.