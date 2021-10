Tchad : visite de prise de contact du directeur des Centres d’accueil des usagers à Pala

Le directeur des centres d'accueil des usagers, Moustapha Ibrahim Harifa, effectue depuis le 05 octobre 2021, une visite de prise de contact avec les agents travaillant dans les différents centres de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS) du Tchad. La ville de Pala marque ainsi le point d'orgue de cette tournée.



Pendant les échanges avec le personnel de l'Agence nationale des titres sécurisés de Pala, le directeur a recueilli les doléances et les difficultés de cette équipe. Il ressort que le centre de Pala est exposé à toute insécurité, car non clôturé, et également à un problème de réseau de connexion internet devant servir pour la mise à jour et le traitement des données. Il y a également les pressions exercées par des usagers sur les opérateurs, dans le cadre du traitement des informations sur les données rejetées par l'équipe de Ndjamena. L'ANATS de Pala dispose de cinq machines pour le travail, dont trois pour l'enrôlement des usagers, et deux pour le traitement des données, selon l'équipe technique en place.



Dans le registre des performances, l’ANATS de Pala enregistre plus de 100 usagers par jour pendant la période de vacances. Le personnel termine le travail tard dans la soirée, généralement vers 18 heures, voire 19 heures, et ceci dans l'intérêt du public. Mais selon l'équipe technique en place, les critiques des usagers sont nombreuses et portent le plus souvent sur les trafics d'influence. En réponse à toutes les doléances du personnel de l'Agence de Pala, le directeur des centres d'accueil des usagers fait comprendre que l'ANATS doit rendre un service de qualité à tous les citoyens, afin que chacun soit satisfait et ceci pour sauver l'image de l'institution.



Selon lui, plus de vente de quitus à l'ANATS, étant donné que la direction dispose tout à la disposition du centre. Il rassure l'équipe que certaines de leurs préoccupations trouveront des solutions dans les jours à venir. A l’occasion de cette visite, le directeur a remis un lot de matériels à l'ANATS de Pala, pour le bon fonctionnement du travail. Et c'est l'agent comptable du centre de Pala, Oumar Djiddi Orzé, assurant l'intérim du chef de centre, qui a accueilli la délégation.