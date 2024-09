Tchad : visite de supervision et évaluation du projet RePER au Guéra

Arrivée le lundi 2 septembre 2024 à Mongo, dans la province du Guéra, l'équipe de la mission de supervision du Projet RePER, conduite par Seen Rachel, directrice pays du FIDA en charge du Tchad et des pays de la sous-région, a d'abord présenté ses civilités au gouverneur de la province, le contrôleur général de police, Mahamat Togou Tchohimi, ce mardi 3 septembre 2024.



Après ces civilités, l'équipe de la mission a tenu une séance de travail avec l'ensemble de l'équipe du projet RePER, les ONG partenaires de mise en œuvre, ainsi que les autorités administratives de la province.



L'objectif de cette mission est de constater l'état d'avancement du projet, mais aussi et surtout, d'analyser la probabilité d'atteindre les objectifs dans les 19 mois restants avant l'achèvement du projet RePER.



Au cours de cette réunion, des présentations sur l'état d'avancement du projet, la situation de mise en œuvre du PTBA 2024, ainsi que les difficultés rencontrées et les résultats obtenus, ont été faites par les cadres du projet.



L'agenda de la mission prévoit également des visites de terrain dans la zone du projet, afin de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux.