Tchad : visite du Commandant de la FMM à la base aérienne de N'Djamena

À son arrivée à la Base Adji Kosseï de N'Djamena, le Général de Division Ibrahim Sallau Ali a été chaleureusement accueilli par le Chef d'État-major de l'Armée de l'Air, le Général de Corps Aérien, Idriss Amine Ahmed. Cet accueil a été suivi d'une séance de travail étendue aux deux délégations. Les discussions ont principalement porté sur le renforcement de la coopération entre l'Armée de l'Air et la FMM ainsi que sur la coordination des efforts dans la lutte contre les militants de la secte Boko Haram dans la région du Lac Tchad.



Après les discussions, le Général de Corps Aérien, Idriss Amine Ahmed, a convié ses invités à une visite guidée des installations de la base et des équipements militaires présents.



À l'issue de la visite, le Commandant de la FMM a exprimé sa grande satisfaction envers l'Armée de l'Air Tchadienne et a loué son engagement indéfectible dans la lutte contre Boko Haram aux frontières du Lac Tchad.