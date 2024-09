TCHAD Tchad : visite du patronat français, une étape importante pour renforcer la coopération économique bilatérale

Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Septembre 2024



Le Tchad a accueilli une importante délégation du MEDEF International, en visite officielle à N'Djamena du 15 au 18 septembre 2024. La délégation, représentant plus de 20 entreprises françaises était conduite par le Président du MEDEF International, du Comité Afrique et Président Directeur Général de Africa Global Logistics, Philippe Labonne, ainsi que par le Directeur général du MEDEF I, Philippe Gauthier.

Durant ce séjour dans la capitale, qui s'est conclu par une audience accordée par le Président de la République Mahamat Idriss Deby Itno, chef de l'Etat, les membres de la délégation du MEDEF ont été reçus à la Primature par le Premier Ministre Allamaye Halina lui-même, en présence de plusieurs ministres et hauts cadres de ministères. Les hauts cadres français ont également été reçus par le Ministre d'Etat, ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, le Ministre des Armées, le Ministre du Commerce et de l'Industrie, le Ministre de l'Eau et de l'Énergie, la Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie. Enfin, la délégation du patronat français est allée à la rencontre de plusieurs grandes institutions internationales représentées dans la capitale, sans oublier bien sûr les partenaires et opérateurs économiques tchadiens et les institutions publiques du pays, CCIAT en tête. La délégation à également été accueillie par le patronat tchadien, puisque le bureau du CNPT faisait partie des promoteurs de cette mission de ses homologues français.



Ces nombreuses rencontres de haut niveau ont été l'occasion d'échanges particulièrement concrets et constructifs sur les perspectives de partenariat et d'investissements massifs dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et des travaux publics, de la santé, de la logistique, de l'eau et de l‘assainissement, de la sécurité, de la défense et du. déminage, mais aussi de l'accompagnement à la création d'entreprises, puisque l’une des entreprises représentées experte en matière de leviers de financements, accompagnera dès 2025 la création de 1090 entreprises tchadiennes. par an pour les 5 ans à venir.



Les entreprises françaises ont présenté leurs perspectives de partenariats gagnant-gagnant et des solutions à apporter, tout en associant leurs expertises aux fortes potentialités de l'économie tchadienne.



Le Président de la délégation a salué les efforts de l'économie tchadienne pour s'ouvrir à l'international et pour la création d'un environnement institutionnel, financier et fiscal propre à l'investissement. Il a également assuré de son ambition de contribuer aux côtés du Tchad à relever les défis de développement d'une économie résiliente et diversifiée pour «construire Un Tchad meilleur». Enfin, les chefs d'entreprises françaises ont salué l'accueil particulièrement chaleureux des autorités tchadiennes, le Premier Ministre ayant salué la délégation par une phrase particulièrement chargée de sens : « vous êtes au bon endroit, au bon moment ».



Le Président de la République, Chef de l'Etat, Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu la délégation le 18 septembre 2024 pour approfondir les discussions autour des opportunités d'investissement au Tchad et des perspectives de partenariats, en s'inscrivant dans la dynamique de relance économique initiée par le Président de la République dans ses 12 chantiers, et sa volonté de diversifier l'économie dans un climat des affaires positif.



Cette visite du patronat français a marqué une étape cruciale dans la consolidation des liens économiques entre le Tchad et la France et a signé la volonté commune de renforcer la coopération gagnant-gagnant en ouvrant d'ores et déjà très concrètement de nouvelles perspectives dans cette relation privilégiée qui unit les deux pays.





