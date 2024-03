Tchad : visite inopinée des chantiers de Sarh par le gouverneur du Moyen-Chari

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou a effectué ce 04 mars 2024, une visite inopinée dans quelques chantiers de constructions dans la ville de Sarh.



Il s’agit de quatre chantiers, à savoir : le projet de réhabilitation de l’hôtel de chasse, la construction du Centre de formation technique et professionnelle, la réhabilitation de la Maison de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh, et de la construction de la Maison de la Femme de Sarh.



Selon le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou, l’objectif de cette visite dans ces quatre chantiers, est de suivre l’avancement des travaux, tout en donnant quelques orientations pour permettre à certaines entreprises de respecter leur engagement vis-à-vis de l’Etat.



A l’hôtel de chasse de Sarh, où le gouverneur Abderrahmane Ahmat Bargou, a commencé sa première visite, les travaux sont à 30% de réalisation, alors qu’il ne reste que 5 mois des travaux à exécuter sur une superficie de 12000 mètres carrés. Au Centre de formation technique et professionnelle, et s’agissant de la construction de la Maison de la Femme de Sarh, les travaux de ces deux chantiers avancent plus ou moins bien.



La dernière étape était celle de la réhabilitation de la Maison de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh, dont les travaux sont presqu’achevés. Dans tous ces chantiers visités, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou a déploré qu’aucun contrat d’exécution des travaux ne lui a été présenté.



« Les services de l’Etat concernés ne font pas convenablement leur travail auprès de ces entreprises de construction, et il n’y a pas une bonne collaboration. Ce n’est pas normal que dans tous ces chantiers visités, on ne présente même pas un contrat d’exécution des travaux. Je vous donne une semaine de présenter vos contrats d’exécution des travaux à la délégation des infrastructures du Moyen-Chari », a insisté Abderrahmane Ahmat Bargou.