Tchad : visite inopinée du Premier ministre au Centre Hospitalo-universitaire de Référence Nationale

Le Premier ministre, Allah Maye Halina, a effectué le lundi 06 janvier 2025, une visite inopinée au Centre Hospitalo-universitaire de Référence Nationale (CHURN), ex l'Hôpital Général de Référence Nationale de N'Djamena.



Accueilli par le directeur général, Pr Ibrahim Ahmat, le Premier ministre a pris le temps de visiter les différents services du CHURN, allant des urgences au laboratoire, en passant par la pharmacie, et la salle de dialyse. Au cours de cette visite, le Premier ministre a constaté que le personnel était à son poste.



Ceci témoigne d'un certain dévouement pour le travail. Le chef du gouvernement a salué cette assiduité du personnel soignant. Nonobstant les efforts considérables déployés, tant par le gouvernement et par les équipes médicales, des insuffisances ont été constatées.



Ces lacunes entravent la capacité de l'hôpital à fonctionner à plein régime. En réponse, le Premier ministre Allah Maye Halina a promis des mesures immédiates pour résoudre ces problèmes. Concernant l'insuffisance du personnel médical, le Premier ministre a annoncé un plan de recrutement qui sera mis en œuvre d'ici Février 2025.



Pour l'unité de dialyse de l'hôpital, sur les 15 appareils disponibles, seulement 10 sont opérationnels. Face à cela, le chef du gouvernement a donné des instructions fermes pour que tous les appareils soient remis en service au plus tard en mars 2025. Pour Allah Maye Halina, la santé de la population est une priorité absolue du gouvernement.



Cet engagement s'inscrit dans le cadre du programme politique du chef de l'État, visant à améliorer l'accès aux soins pour tous les Tchadiens. Le chef du gouvernement est déterminé à apporter des changements significatifs au sein du système de santé national pour le bien-être du peuple tchadien.



Cette visite surprise du Premier ministre n'est pas un fait isolé ; elle s'inscrit dans une volonté affirmée de redynamiser l'administration publique en favorisant l'assiduité et la ponctualité des agents de l'Etat.