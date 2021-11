Tchad : visite inopinée du gouverneur du Guera à l'hôpital provincial de Mongo

La visite s'inscrit dans le cadre d'une évaluation sanitaire à tous les niveaux. Elle permet d'observer les difficultés que rencontrent les patients au sein de l'hôpital.



Le gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, a fait un tour dans les différents services de l'hôpital pour s'imprégner de la réalité que vivent les patients.



Au cours de cette tournée au sein des différents services de l'hôpital, il a été relevé une absence quasi-totale du personnel soignant, l'insalubrité dans certains services et le délaissement des patients aux mains des stagiaires.



Le personnel médical est régulièrement en formation ou en séminaire. Une situation qui irrite le gouverneur. "C'est quels genre de formations ou séminaires qui ne finissent pas ?", a réagi le gouverneur.



Sougour Mahamat Galma a instruit le personnel soignant d'être assidu et de vaquer normalement à ses occupations pour instaurer un climat de confiance au sein de l'hôpital.



"Le fait d'aller dans les séminaires ou rencontres pour passer des jours ailleurs ne relève pas du bon comportement d'un médecin. Il faut qu'il y ait le respect et la discipline sanitaire à tous les niveaux", a-t-il martelé.



Le gouverneur a instruit le corps soignant de changer de comportement vis-à-vis des patients.