Tchad : visite officielle du ministre des Affaires étrangères de Madagascar

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères du Tchad, S.E.M. Abderaman Koulamallah, a accueilli le lundi 3 février, en soirée, S.E. Mme Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, en visite officielle au Tchad.



La cheffe de la diplomatie malgache est accompagnée d’une délégation de haut niveau, comprenant notamment le candidat de la République de Madagascar à la présidence de la Commission de l’Union Africaine. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et Madagascar, ainsi que des concertations diplomatiques en vue des échéances continentales à venir.



Les échanges porteront sur des sujets d’intérêt commun, notamment la coopération politique, économique et diplomatique entre les deux pays, ainsi que les enjeux liés à l’intégration africaine et aux dynamiques au sein de l’Union Africaine.



S.E.M. Abderaman Koulamallah s’est félicité de cette visite, qui témoigne de l’excellence des relations entre le Tchad et Madagascar, et a réaffirmé l’engagement du Tchad à œuvrer pour un partenariat mutuellement bénéfique au service de l’unité et du développement du continent africain.