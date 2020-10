Tchad : vives préoccupations face aux cas de traite et kidnapping des personnes

L'association de "Tapi-Kep" qui milite pour l'unité, la solidarité et le développement du milieu et du peuple Massa, fait part de sa vive inquiétude face à la pratique préoccupante de la traite, des kidnappings des personnes et bien d'autres fléaux qui deviennent récurrents ces derniers temps au Tchad.



L'association Tapi-Kep condamne ces pratiques inhumaines qui relèvent d'un autre âge. Malgré les efforts que fournissent les agents des forces de sécurité, beaucoup de cas échappent au contrôle de l'État dans l’interception des personnes qui se rendent vers des destinations douteuses.



Quelles sont ses personnes qui organisent ces pratiques de traite des personnes, le travail forcé des enfants et les kidnappings de personnes, s’interroge l’association. D'autant plus que le Tchad est un pays de droit, toutes les énonciations du droit positif tchadien condamnent avec la dernière énergie la pratique de la traite des personnes et kidnappings contre rançon des personnes.



L'association Tapi-Kep appelle l'opinion nationale et internationale, les ONG et les associations qui œuvrent dans le même but à se joindre à elle afin de barrer la route à cette pratique barbare.



Elle appelle aussi la population tchadienne à une prise de conscience du phénomène et une franche collaboration avec les forces de sécurité dont la mission est de protéger les personnes et leurs biens ; et plus particulièrement, au Président du Tchad, le maréchal Idriss Deby de faire appliquer loi dont il est garant.