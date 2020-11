Tchad : vives tensions et plusieurs morts au Mayo Kebbi Est dans des affrontements

Des graves violences entre éleveurs et agriculteurs ont fait une quinzaine de morts et plusieurs blessés en début de semaine à Bélé, un village situé dans la sous-préfecture de Bérem, dans le département de la Kabbia, au Mayo Kebbi Est.



Le conflit serait lié à la dévastation de champs d'agriculteurs par des éleveurs depuis quelques semaines, rapporte une source locale à Alwihda Info. "Ça a poussé les gens à la révolte. Les éleveurs continuaient à traverser les champs. La population s'est plaint auprès de la brigade et de la justice. Les dévastations de champs ont continué", indique cette source.



Les tensions sont vives dans la zone. Les autorités provinciales se sont déployées sur le terrain pour faire face à la situation.



"Il y a des attaques encore ce matin"



"Maintenant c'est dans plusieurs villages. Ça a envahi plusieurs villages de Bérem. Il y a des attaques encore ce matin. Le conflit est en train de prendre une autre ampleur. Beaucoup de villages sont attaqués, beaucoup de mort d'hommes, des cas de blessés et des maisons incendiées", explique un journaliste d'une radio locale à Alwihda Info.



Il évoque l'attaque d'un village ce matin et la mort de trois autres personnes, l'incendie de maisons et de denrées alimentaires.