Tchad : "vivons tous ensemble" décore l’artiste Zakaria Chaïb ("Empereur") pour ses œuvres

Initiative d’une cinquantaine d’associations de jeunes, la plateforme « vivons tous ensemble », « NI ICHOU KOULINA SAWA » littéralement en arabe, regroupe aujourd’hui plus de 180 associations adhérents. Elle a pour but de consolider la paix et promouvoir l’unité et le vivre-ensemble au Tchad.



Dans le cadre de ses activités, la plateforme « vivons tous ensemble » a décerné une attestation de reconnaissance à l’artiste Zakaria Chaïb pour sa précieuse contribution au vivre-ensemble et à l’unité du peuple tchadien à travers sa chanson intitulée, « Tchad hana tchadien ».



Pour la coordinatrice nationale de la plateforme, Fatimé Boukar Kosseï, cette attestation à titre honorifique lui est décerné pour le motiver et valoriser sa chanson pleine de messages de paix et de vivre-ensemble entre les tchadiens.



Très touché par ce geste, Zakaria Chaïb, le surnommé "Empereur", affirme que c’est pour la première fois dans son histoire qu’il est décoré pour son art. "Ceci est un honneur et une fierté‘", a-t-il martelé.