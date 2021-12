Tchad : "vous avez à la tête de l'État un homme sage et très courageux" (général Mahamat Nour)

Les militants du RNDT Le Réveil, lors de cette marche, ont formulé trois motions de soutien : au CMT, au gouvernement de transition et au peuple tchadien.



Le général de corps d'armée Mahamat Nour Abdelkerim a indiqué que le message des militants du RNDT Le Réveil sera transmis au président du CMT. Il s'est félicité de l'effort fournis par les militants du parti pour soutenir le processus de dialogue national inclusif.



"Je vais remettre votre message fidèlement au président du CMT. Je lui parlerai de vos efforts, de ce que vous avez fait ce matin", a-t-il dit.



"Je vous assure que vous avez à la tête de l'État, un homme plein de noblesse, soucieux de l'avenir de la jeunesse tchadienne, un homme sage et très courageux. Il est engagé à construire une armée professionnelle et amener la paix dans le pays. Il mérite d'être soutenu et encouragé", assure le général Mahamat Nour Abdelkerim.