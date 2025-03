Tchad vs Ghana : Le Ministre de la Jeunesse et des Sports reconnaît la difficulté rencontrée par l'équipe nationale

Analyse de la Défaite « Face aux Black Stars, nos Sao ont rencontré des difficultés et se sont inclinés. Cependant, aucune grande équipe ne se construit en un seul match. Chaque rencontre est une étape d’apprentissage et de progression », a-t-il déclaré.



Il a souligné que l’équipe a encore cinq matchs à disputer dans les éliminatoires, et qu'il est crucial d'attendre l'issue de cette série pour évaluer leur progression de manière globale.

Importance de la Soutien et des Ajustements

Le Ministre a insisté sur le fait qu'il est essentiel de continuer à soutenir notre équipe nationale et de tirer les leçons de cette défaite. « Cela permettra d’apporter les ajustements nécessaires pour l’avenir », a-t-il ajouté.



Maïdé Hamit Lony a également mentionné que l'équipe est en pleine construction et qu'elle manque encore d’expérience, notamment en raison du manque de matchs amicaux, qui sont pourtant cruciaux pour évaluer les joueurs et améliorer leur cohésion.

Espoir et Détermination

Enfin, il a exprimé son espoir et sa détermination en vue des prochaines rencontres, en particulier celle contre les Comores. « Avec du travail, du temps et du soutien, nos Sao finiront par atteindre le niveau que nous attendons tous », a-t-il conclu.



Cette déclaration témoigne de l'engagement du Ministre et de son souhait de voir l'équipe évoluer et progresser en dépit des défis rencontrés sur le terrain.