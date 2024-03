Tchad vs l’Ile Maurice : L’Office Notarial Me Samangassou Mahamat Bruno annonce la gratuité de ses services ce samedi suite à la victoire des Sao

En effet, pour célébrer cette victoire historique, l'Office Notarial a décidé d'offrir ses services gratuitement ce samedi 23 mars 2024, de 09h00 à 12h00. Cette annonce a été faite par Me Samangassou Mahamat Bruno lui-même, exprimant ainsi sa volonté de partager sa joie avec les concitoyens tchadiens.



Situé dans le quartier Farcha à Ndjamena, plus précisément au rond-point Globe Terrestre, virage Avenue du Gal. Dressa, cet Office Notarial est réputé pour son professionnalisme et son expertise dans le domaine juridique. Il offre une variété de services notariaux essentiels tels que la rédaction des testaments, la gestion des successions et les transactions immobilières.



Cette initiative témoigne du grand sens de générosité et d'altruisme dont fait preuve Me Samangassou Mahamat Bruno envers sa communauté. En ouvrant gratuitement ses portes pendant quelques heures seulement après cette importante victoire sportive du Tchad face à l'île Maurice, il permet aux citoyens d'accéder facilement aux services notariaux sans avoir à supporter les coûts habituels.



Pour ceux qui ont besoin des services offerts par cet Office Notarial renommé lors de cette journée spéciale gratuite, il leur suffit donc de se rendre au quartier Farcha à Ndjamena au rond-point Globe Terrestre, virage Avenue du Gal. Dressa entre 09h00 et 12h00 ce samedi. Ils seront accueillis chaleureusement par une équipe compétente prête à répondre à toutes leurs questions juridiques et besoins notariaux.



Cette décision prise par Me Samangassou Mahamat Bruno montre également son attachement profond au développement social et économique du pays. En offrant gratuitement ses services notariaux aux Tchadiens lors d'une journée aussi symbolique que celle-ci où leur équipe nationale a remporté une victoire mémorable sur un plan international.