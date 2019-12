Tchadia Airlines annonce le remplacement d'un avion et rassure sa clientèle

Le président du conseil d'administration de la compagnie aérienne Tchadia Airlines, Mahamat Adoum Ismaël, a annoncé jeudi qu'un avion de la flotte a été remplacé depuis dimanche dernier suite à de légers incidents techniques survenus récemment.



Ce remplacement intervient "suite à quelques incidents que nous avons connu sur notre avion, incidents malheureusement ayant occasionné quelque désagréments, mais incidents qui nous ont amené aussi à éviter le pire puisque nous avons très rapidement réagit et nous avons fait rentrer au sol les vols qui à un moment ont commencé dans des conditions difficiles", a expliqué Mahamat Adoum Ismaël.



"Nous n'avons pas voulu prendre des risques. Chaque fois que nous avons essayé de voler et que nous, nous rendons compte que des problèmes techniques se posent, peut être pas de grande importance, nous avons préféré la sécurité", a ajouté le président du conseil d'administration de la compagnie aérienne Tchadia Airlines.



Il a assuré qu'à chaque incident, les pilotes ont à chaque fois fait revenir l'avion. "C'est vrai que cela a occasionné des retards au niveau de certains vols, cela nous a amené aussi à annuler certains vols. Nous avons maintenant décidé de ramener un autre avion et faire repartir celui-là qui nous a créé quelques difficultés. Depuis dimanche, c'est un autre avion qui assure nos vols locaux et nos vols internationaux", a affirmé Mahamat Adoum Ismaël.



Le responsable de la compagnie aérienne tchadienne a remercié les clients et passagers qui "malgré tout ce qui s'est dit, y compris au niveau des réseaux sociaux, ont continué à faire confiance."



Il a expliqué que certains d'entre eux sont restés à l'aéroport et ont attendu que l'avion soit réparé pour reprendre le vol, tandis que d'autres sont revenus le lendemain pour prendre un autre vol.



Les vols de la compagnie se poursuivent normalement. Le premier vol après l'incident a fait un plein de 65 passagers à destination de Douala, au Cameroun.