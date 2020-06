Team RM et UNTAPPED s’associent pour mettre en relation des start-ups africaines avec des Business Angels

Le think & do tank Team RM (www.TeamRM.org) tient parole ! Tel qu’annoncé à l’issue de son webinaire portant sur les acteurs de l’économie réelle, le laboratoire de réflexions & de méthodes poursuit avec ses partenaires la mise en œuvre des recommandations qui en sont issues. La Team RM lance à cet effet, un important programme entrepreneurial intitulé Programme Africain d’Investissements dans l’Entreprenariat (Team RM- PAIE). Il a pour objectif de conseiller, coacher et aider des jeunes entrepreneurs compétitifs du continent africain, notamment du Bénin et du Togo, à accéder à des financements appropriés, à travers plusieurs volets.

Téléchargez le document : https://bit.ly/2YHsT9O

L’un des instruments de Team RM- PAIE est l’initiative d’appel à projets en vue de levées de fonds, "The Nest Afrique francophone" dont le processus vient d'être lancé. Cette initiative est le fruit du partenariat scellé entre Team RM et UNTAPPED, une entreprise internationale de technologie à impact. En plus de découler des recommandations du précédent webinaire, The Nest Afrique Francophone est un outil efficient déployé pour permettre à des start-ups africaines compétitives de bénéficier d’instruments financiers pouvant les aider à développer leur entreprise.

Tout en se réjouissant des retombées du webinaire qui a eu le mérite de mettre en avant le rôle essentiel joué par les acteurs de l’économie réelle dans la résilience de nos économies post covid, la Team RM se félicite d'avoir contribué à la prise de mesures d’accompagnements par des gouvernements et organismes internationaux. D’autres dispositifs sont également en cours d’élaboration et sont suivis de près par la Team RM et ses partenaires.

"The Nest" est un cadre de mise en relation de jeunes entrepreneurs avec des investisseurs providentiels potentiels- Business Angels - en vue de lever des financements pour des projets innovants et rentables. Ainsi des jeunes entrepreneurs d’Afrique Francophone en général et en particulier du Bénin et du Togo auront la possibilité d’accéder à des financements adéquats auprès d’investisseurs à travers le monde.

Fort d'une dizaine d’éditions de The Nest au profit des pays anglophones et au regard des nombreux entrepreneurs et entrepreneuses déjà soutenus, il se tiendra la première édition francophone au mois de juillet 2020.

Tel qu’évoqué lors du webinaire et annoncé à son issue par la présidente d’honneur de la Team RM, Madame Reckya Madougou, ce programme de financement des nids d’entrepreneurs compétitifs se traduit comme le fruit de l'engagement du think & do tank Team RM de promouvoir et de doper le potentiel de la jeunesse africaine, ambition qui rejoint l’objectif poursuivi par le PDG de UNTAPPED, l’investisseur Jim Chu.

À cet effet donc, un appel à projet vient d'être lancé. Il s'adresse aux jeunes africains des pays francophones, notamment du Bénin et du Togo, porteurs d'initiatives et de projets innovants, productifs et rentables, qui sont à la recherche de financements. Le canevas de participation pour compétir est disponible sur le site www.TeamRM.org.

Les porteurs de projets compétitifs pré-sélectionnés seront coachés par la Team RM sur comment bien présenter leurs projets et seront invités à participer à une séance de visioconférence de levée de fonds.

Le principe est simple :

1 heure de vidéo conférence sur Zoom

2 à 3 entrepreneurs présentant leurs projets en quelques minutes à 3 Business Angels

50-100 invités actifs dans le public.

