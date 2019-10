Telecoming participe au salon AfricaCom 2019 pour présenter son offre digitale de divertissement

Telecoming présentera également un service visant à inspirer les femmes africaines en partenariat avec des influenceurs locaux; Présent depuis 2015 sur le marché africain, Telecoming s’intéresse à de nouveaux partenaires pour renforcer son activité

Telecoming (https://www.Telecoming.com/), société technologique européenne spécialisée dans la monétisation des services numériques, participera à l’édition 2019 d’AfricaCom qui se déroulera du 12 au 14 novembre au Cape Town International Convention Centre (stand D1A). Dans le cadre de sa stratégie internationale, l'entreprise développe depuis 2015 les services de divertissement mobile pour l'Afrique en partenariat avec des producteurs locaux de contenus premium.

Durant le salon AfricaCom, la société présentera son offre digitale en tant que nouveau partenaire exclusif du Real Madrid pour distribuer ses contenus digitaux à travers les opérateurs mobiles africains. Telecoming développe aussi des nouveaux services à destination des femmes africaines en collaboration avec des influenceurs locaux.

Fortement engagée avec la région, la société propose des services ludiques et éducatifs pour enfants comme Bino & Fino ou les productions d’Ubongo, pour faire partager aux nouvelles générations la culture africaine au quotidien. Partenaire officiel de Stats Perform (leader mondial dans le domaine des médias sportifs internationaux), Telecoming diffuse aussi des informations sportives sur l’actualité du football et d’autres sports comme la Coupe du Monde de Cricket 2019 en Afrique du Sud.

AfricaCom est le salon de référence des technologies, des télécommunications et de la transformation digitale sur le continent africain, avec 15.000 participants attendus.

Selon Mohamed Benhamadi, Directeur des Opérations de Telecoming pour la France et l'Afrique, « le marché africain présente des perspectives infinies pour le marché mobile. C’est un marché où les utilisateurs exigent des services innovants et une expérience utilisateur différente. De plus, il existe sur ce territoire d'excellents partenaires locaux à même de fournir des contenus à forte valeur ajoutée. Nous ne pouvons donc pas manquer un événement comme AfricaCom qui permet de présenter notre offre et renforcer la présence de Telecoming dans la région ».

À propos de Telecoming :

Spécialisé dans les paiements mobiles depuis 2008, Telecoming (https://www.Telecoming.com/) développe des technologies pour monétiser les services numériques. La société travaille main dans la main avec les principaux opérateurs de téléphonie mobile pour créer des solutions axées sur l'amélioration du parcours client mobile dans son ensemble, de la publicité au paiement. Telecoming poursuit sur sa lancée de leader du marché de la facturation opérateur (direct carrier billing) grâce à son offre de nouvelles solutions de paiement numérique innovantes à travers le monde. La Bourse de Londres considère la société comme l'une des plus inspirantes à l’échelle européenne. Telecoming figure par ailleurs parmi les 500 entreprises européennes qui connaissent la croissance la plus rapide sur les 5 000 entreprises du classement 2018 de Morningstar’s Inc.

