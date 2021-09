Terrorisme : "​Le Tchad est l’allié le plus solide dans la lutte pour la survie"

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a reçu vendredi le chef d’état-major des armées françaises, le général d’armée Thierry Burkhard.



La coopération militaire entre le Tchad et la lutte contre le terrorisme dans le Sahel ont été abordées au cours de l'entretien.



Depuis le 22 juillet 2021, il est le nouveau chef des armées françaises. Le général d’armée Thierry Burkhard a réservé sa première sortie à l’étranger au Tchad.



"L’audience a permis aux deux personnalités de faire le point de la coopération militaire franco-tchadienne avec un point d’orgue sur la lutte antiterroriste que mènent les deux pays dans la bande sahélo-saharienne", explique la Présidence du Tchad.



"Le Tchad est l’allié le plus solide dans la lutte pour la survie que livrent les pays de la sous-région contre le péril terroriste", a déclaré le général d’Armée Thierry Burkhard.



« Cette adaptation (du dispositif militaire Barkhane, Ndlr) n’est pas un départ de la France », a indiqué le général d’Armée Thierry Burkhard. Selon lui, le format que prendra la présence militaire française au Sahel sera plus adapté à la menace qui évolue d’ailleurs sur le terrain.