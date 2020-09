TCHAD Terrorisme : Le Tchad appelle à plus de soutien, "il est temps de passer de la parole aux actes"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Septembre 2020





Le chef de l'État Idriss Déby a appelé vendredi à "un appui international constat et conséquent" qui est "indispensable", "au regard de l'ampleur des défis" dans la lutte contre le terrorisme. Il a déploré "la non-concrétisation des promesses faites en faveur de la Force conjointe du G5 Sahel et du Programme d’Investissement Prioritaire du G5 Sahel".



"Au moment où le monde fait face au Coronavirus, le terrorisme continue à sévir sur le terrain en Afrique, notamment dans le Bassin du Lac Tchad et la région sahélo-saharienne, faisant au quotidien des victimes innocentes et compromettant gravement les efforts de développement des pays de la région", a expliqué le dirigeant tchadien lors de la 75ème session de l'Assemblée générale ordinaire de l'ONU, dans un discours lu par Amine Abba Sidick, ministre des Affaires étrangères.



Un combat pour "la paix et la sécurité internationale"



Malgré l'opération militaire de Boma qui a "permis de nettoyer les Iles du Lac Tchad des éléments terroristes de Boko Haram", Idriss Déby relève qu'il ne faut pas se faire des "illusions", ajoutant que "la menace terroriste ne disparaitra pas du jour au lendemain."



"Nous continuerons à rester vigilants et engagés jusqu’au retour définitif de la sécurité dans les zones affectées, par l’éradication du péril terroriste", souligne le président du Tchad qui insiste sur une responsabilité mondiale dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et au Lac Tchad. "Le combat que nous menons participe des efforts globaux pour la paix et la sécurité internationale", dit-il.

.

Des appuis "plus accrus"



Idriss Déby renouvelle son appel à la Communauté internationale pour des appuis plus accrus et soutenus à la Force Multinationale Mixte dans le Bassin du Lac Tchad et la Force Conjointe du G5 Sahel mises en place par les pays de la région pour la lutte contre Boko Haram et les groupes Djihadistes au Sahel.



Face au "faible niveau de synergie entre les différentes initiatives et forces présentes au Sahel", le chef de l'État estime qu'il "est temps de passer de la parole aux actes au Sahel par la matérialisation des contributions promises et la mobilisation des ressources additionnelles pour rendre pleinement opérationnelle la Force Conjointe et la mise en œuvre des projets de développement du Programme d’Investissement Prioritaire du G5 Sahel".



"Nos Etats ont consenti des efforts propres considérables en dépit de leurs maigres ressources", affirme le président.



Le Tchad plaide également auprès du Conseil de sécurité pour la mise sous Chapitre VII de la Charte de l’ONU de la Force Conjointe du G5 Sahel afin de lui assurer un financement pérenne et prévisible.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le nouveau délégué du gouvernement à N'Djamena, Adoum Forteye, installé Tchad : le couvre-feu prorogé de deux semaines par décret Tchad : les magistrats suspendent leur arrêt de travail Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)