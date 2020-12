Terrorisme : Le Tchad déplore la non-concrétisation des promesses pour le G5 Sahel

Le chef de l’Etat a reçu mercredi successivement le haut commissaire de la Grande Bretagne au Tchad avec résidence à Yaoundé au Cameroun, Rowan Laxton et l’Envoyé Spécial de la Coalition pour le Sahel, Frédéric Bontems. La situation sécuritaire dans la sous-région et la lutte contre le terrorisme ont été évoquées au cours de ces deux audiences.



A quelques mois de sa prise de fonction en qualité de Président en exercice du G5 Sahel, le chef de l’Etat a inscrit dans son agenda de ce 16 décembre 2020, une rencontre avec deux acteurs majeurs de la lutte contre le terrorisme dans le bassin du Lac-Tchad et au Sahel.



Le Premier à être reçu est le diplomate britannique. Avec le chef de l'État, ils ont fait le tour d’horizon de la coopération bilatérale et la situation sécuritaire au Lac-Tchad et au Sahel.



Le même sujet a fait l’objet des discussions approfondies avec l’Envoyé Spécial de la Coalition pour le Sahel, Frédéric Bontems accompagné de l’Ambassadeur de France au Tchad Bertrand Cochery. Pour le Maréchal du Tchad, la lutte contre les mouvements terroristes au Sahel passe par la mutualisation des efforts et surtout la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel ainsi que sa mise sous Chapitre 7 de l’ONU, indique la Présidence.



La responsabilité de la lutte contre le terrorisme au Sahel et au Lac Tchad est également mondiale, rappelle la Présidence du Tchad. L’une des principales raisons de la non-montée en puissance réside dans la non-concrétisation des promesses faites en faveur de la Force conjointe du G5 Sahel, souligne le président Idriss Deby.