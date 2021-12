Terrorisme : "au Bassin du Lac Tchad, nous sommes abandonnés à notre triste sort"

"Nous faisons face à une menace de plus en plus grave des terroristes lourdement armés, très bien entrainés et disposant d'énormes ressources financières issues des activités criminelles, déstabilisant pratiquement tous les pays riverains, notamment le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad", a déclaré le chef de la diplomatie tchadienne.



La force multinationale mixte qui a été mise en place "fait un très bon travail" mais "la guerre est difficile" au vu du mode opératoire des terroristes.



Le Tchad est "l'un des pays les plus impliqués dans cette lutte" contre le terrorisme" et a "envoyé des contingents dans tous ces pays", souligne Cherif Mahamat Zene.



"Malheureusement, nous ne sommes pas assez appuyés par la communauté internationale alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnait que le terrorisme est une menace à la paix et à la sécurité internationale", déplore-t-il.



"Au niveau du Bassin du Lac Tchad, nous sommes abandonnés à notre triste sort. Nous sommes en train de faire malgré tout de notre mieux pour contenir cette menace. C'est une question de temps, nous allons arriver au bout de cette menace", conclut Chérif Mahamat Zene.