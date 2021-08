Terrorisme au Sahel : le Tchad appelle à plus de solidarité internationale

Le ministère tchadien des Affaires étrangères a réitéré vendredi son appel en faveur d'une plus grande solidarité régionale et internationale dans la mutualisation des efforts et synergie d'action dans la lutte contre le terrorisme, au lendemain d'une embuscade meurtrière contre des soldats.



"Ces attaques lâches et barbares confirment que le terrorisme demeure encore et toujours une menace majeure à la paix et à la sécurité au Tchad, dans la sous-région et au Sahel", a déclaré Ahmat Abdallah Kindji Sougui, assistant du porte-parole du ministère des Affaires étrangères.



L'attaque de Boko Haram a été perpétrée dans la nuit du 4 au 5 août 2021 près de l'Île de Tchokou Talia, dans la province du lac. 26 soldats ont été tués et 14 autres ont été blessés dont huit graves.



"Le lourd tribut ne sera pas vain"



Le président du Conseil militaire de transition (CMT) a réagi hier soir à l'attaque. "La mort de nos soldats des suites d'une attaque terroriste sanglante dans la région du Lac Tchad nous rappelle les défis sécuritaires auxquels nous sommes toujours confrontés dans une partie de nos frontières", a affirmé le général de corps d'armée Mahamat Idriss Deby.



"Le lourd tribut que nous payons dans cette guerre asymetrique est amer mais il ne sera pas vain. Nous ferons capituler l'hydre terroriste. Je m'incline devant la mémoire de mes frères d'armes et présente toutes mes condoléances à leurs familles", a ajouté le chef de l'État.