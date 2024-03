AFRIQUE TikTok et l'Union africaine s'engagent pour renforcer la sécurité en ligne

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Mars 2024



À l’heure où la connectivité numérique fait partie de notre vie quotidienne, TikTok, pionnier de la vidéo mobile au format court, a le plaisir d'annoncer la signature d'un partenariat de premier plan avec la Commission de l'Union africaine Femmes, Genre et Jeunesse (WGYD), afin de renforcer les efforts de sensibilisation à la sécurité en ligne des jeunes, de leurs parents ou tuteurs, et des enseignants en Afrique.



Cette collaboration innovante voit le jour à un moment primordial en répondant au besoin urgent de sécurité numérique face aux défis particuliers auxquels le continent est confronté. En effet, l'Afrique se trouve à la croisée des chemins numériques, entre développement rapide des plateformes sociales et inquiétudes croissantes pour la sécurité de ses jeunes citoyens.



La récente vague de contrôles réglementaires et les potentielles interdictions, soulignent l’importance de prendre des mesures proactives pour garantir la sûreté de l’environnement numérique. Dans ce contexte, TikTok et la Commission de l'Union africaine s’associent pour lancer, en Afrique, la campagne #SaferTogether.



L'objectif de cette campagne est d’éduquer et de sensibiliser les jeunes, les parents, les enseignants et les dirigeants communautaires à la sécurité numérique, via des activations mises en place sur l'application TikTok et sur le terrain. Cette initiative phare et pluriannuelle, a été lancée le 14 mars dernier dans le cadre du sommet "TikTok Safer Internet" qui s'est tenu à Accra (Ghana), et auquel ont participé plusieurs responsables gouvernementaux et régulateurs issus de tout le continent.



Elle souligne l’engagement des deux partenaires en faveur de l'éducation et de la sécurité numériques. TikTok propose un environnement sûr en renforçant sans cesse ses mesures de sécurité et s’associe avec la Commission de l'Union africaine pour promouvoir la sécurité et rendre les jeunes autonomes dans l’espace numérique, tout en faisant progresser la numérisation de l’Afrique pour le bien-être de la jeunesse.



En joignant leurs efforts pour garantir des conversations plus sûres sur Internet, TikTok et la Commission de l'Union africaine s’engagent à fournir du matériel et des conseils pédagogiques pertinents afin de créer un parcours en ligne positif et sécurisé, pour tous.



Cette initiative, qui combine des activations tant sur l'application que sur le terrain, vise à éduquer et responsabiliser les communautés en matière de sécurité numérique. Elle s’aligne étroitement sur la priorité donnée par la Commission de l'Union africaine à la sécurité des enfants dans l'univers numérique et à la Stratégie de Transformation Numérique pour l'Afrique.



Ainsi, il sera possible de trouver sur TikTok des vidéos éducatives sur la sécurité en ligne, appuyées par des "hashtag challenges", ou bien encore des recommandations de créateurs de contenu. De plus, TikTok et la Commission de l'Union africaine distribueront des « boîtes à outils de sécurité numérique » pour aider enseignants et tuteurs à aborder les problèmes cruciaux de sécurité numérique. Ces ressources seront accessibles sur TikTok au travers d'un microsite dédié, qui servira de guide interactif pour promouvoir des pratiques en ligne plus sûres.



Fortune Mgwili-Sibanda, directeur des relations gouvernementales et des politiques publiques chez TikTok pour l’Afrique subsaharienne, a souligné le caractère stratégique de cette collaboration : « Notre partenariat #SaferTogether avec la Commission de l'Union africaine Femmes, Genre et Jeunesse, renforce l’engagement indéfectible de TikTok en faveur de la diversité des marchés au travers de l'Afrique. Grâce à des initiatives telles que nos ateliers éducatifs et le développement de boîtes à outils complètes dédiées à la sécurité, nous nous engageons à favoriser un environnement numérique sûr, pour tous. »



Faisant écho à cette déclaration, Mme Prudence Nonkululeko Ngwenya, directeur des Femmes, Genre et de la Jeunesse de l'Union africaine a salué ce partenariat en tant qu’étape essentielle vers l'autonomie de la jeunesse africaine et la sauvegarde de son avenir numérique : "Le lancement de la campagne #SaferTogether avec TikTok, s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par l'Union africaine pour promouvoir et défendre non seulement des expériences en ligne sûres pour les jeunes en Afrique, mais aussi leur bien-être mental par le biais de l'initiative "1 Million Next Level". Si l'accès à Internet peut aider les enfants et les jeunes à rester connectés, à améliorer leur culture numérique et à diversifier leurs moyens de subsistance, il est essentiel qu'ils bénéficient d'un environnement sûr pour tirer profit des plateformes numériques."





