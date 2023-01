Timan Erdimi : au Tchad, c’est l’homme Deby qui a changé et non le système

Le journal L'Info, édité par l'Agence Tchadienne de Presse (ATPE), a récemment accordé un entretien à l'ancien politico-militaire Timan Erdimi.



Ce dernier s'est exprimé sur les événements malheureux qui ont eu lieu le 20 octobre dernier. Il les qualifie de « déplorables et inacceptables » dans leurs formes et finalités. Timan Erdimi s’interroge sur la finalité d’organiser des manifestations pacifiques dans un pays comme le Tchad, qui s'est construit sur la culture de la violence et du désordre.



Timan Erdimi considère le Conseil National de Transition (CNT) comme étant le prolongement naturel du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) sur tous les plans. Il estime qu'il serait hasardeux et naïf de la part des organisateurs de vouloir jouer les héros en espérant obliger les tenants du pouvoir à plier l'échine par une insurrection civile.



Il insiste sur le fait qu'au Tchad, c'est l'homme Idriss Déby qui a changé et non le système. Il met en garde contre les illusions d'appuis et de soutiens extérieurs, soulignant que les Etats ont des intérêts et non des amis.



Enfin, il pense que malgré ce grand gâchis, le Tchad s'en sortira grâce à Dieu, en s'appuyant sur les composantes sociologiques et culturelles du pays, ainsi que les expériences malheureuses qu'il a vécues depuis l'indépendance.