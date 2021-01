Togo : La Banque mondiale décaisse 23 milliards de FCFA au profit du Projet Filets Sociaux

Le projet Filets sociaux et infrastructures de Base a été lancé par le président Faure Gnassingbe en 2018 pour assurer aux ménages et aux communautés défavorisées un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques de base. Trois ans après, ce projet piloté par l’Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base (ANADEB) avec l’appui financier de la Banque Mondiale, présente un excellent bilan. Il a ainsi permis de soutenir plus de 250 cantons les plus pauvres du Togo et de réaliser 133 microprojets sur les 200 prévus.



Les autres composantes des FSB portent sur les transferts monétaires et les cantines scolaires. Selon l’ANADEB qui vient de célébrer ses 10 ans d’existence, 7,1 milliards de FCFA ont été payés à 60 419 ménages pauvres ciblés dans 685 villages sur tout le territoire national, dans le cadre des transferts monétaires.



Les cantines scolaires, dont le coût annuel est évalué à plus de 2,5 milliards F CFA, ont permis quant à eux de servir des repas chauds à plus de 92 000 élèves de plus de 300 écoles primaires publiques, chaque année en moyenne. Il faut rappeler que depuis son lancement, la Banque mondiale a déjà injecté 23 milliards de FCFA dans ce programme qui arrive à échéance l’année prochaine.