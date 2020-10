Togo : Le Premier ministre invite l’administration à privilégier les produits locaux lors des réceptions officielles

Lomé - Au Togo, les activités et cérémonies officielles (dîners de gala, dîners débats, ateliers, conférences, groupes de travaux de comités et commissions, sessions de conseil d’administration, etc…) devront bientôt être organisées avec une touche et une saveur locales.



Dans une lettre circulaire rendue publique le mercredi 7 octobre 2020, le Premier Ministre, Victoire TOMEGAH-DOGBE a invité les ministres du gouvernement, les Directeurs généraux des sociétés d’Etat, à privilégier la consommation des produits locaux.



D’après la lettre adressée aux cadres et responsables de l’administration publique, il s’agit d’accompagner les actions du gouvernement visant à valoriser les biens, produits et services locaux en vue d’en promouvoir la consommation par les populations.



« A cet effet, je vous exhorte à vous approvisionner, en priorité dans le cadre du service, en produits et services d’origine locale et à privilégier la consommation des mets locaux dans les menus de pause-café, de pause-déjeuners, de dîners de galas, de dîners-débats, de conférences, de groupes de travail, de comités de réflexion, de commissions techniques, de sessions des conseils d’administration et de surveillance, de sessions de comité de pilotage, ainsi que de toute cérémonie officielle », a indiqué le Chef du gouvernement.



L’objectif, indique le courrier, est de mettre en valeur le savoir-faire togolais et d'encourager la production, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits Made in Togo. Cette exhortation est effectuée alors même que la promotion du Consommer Togolais est à l’honneur pendant tout ce mois d’octobre.



Le gouvernement entend ainsi se positionner aux avant-postes de cette démarche qui veut mettre en valeur le savoir-faire et le potentiel des acteurs locaux. « Le respect de cette recommandation sera la clé de réussite de notre politique de consommation locale », a souligné le Premier ministre, Victoire TOMEGAH-DOGBE.