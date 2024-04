Togo : Le journaliste français Thomas Dietrich arrêté, condamné à 6 mois de prison avec sursis et expulsé de Lomé

Thomas Dietrich était en reportage pour AfriqueXXI et avait obtenu un e-visa ainsi qu’une autorisation du poste-frontière le 13 avril. Reporters Sans Frontières (RSF) dénonce le traitement brutal et disproportionné infligé au journaliste. Cette situation soulève des inquiétudes quant au respect des droits des journalistes et à la liberté de la presse1



En outre, il est important de noter que les autorités togolaises ont arrêté deux autres journalistes le 15 novembre 2023, les accusant de diffamation à l’encontre du ministre d’État Kodjo Adedze.



Les journalistes Loic Lawson et Anani Sossou avaient affirmé sur les réseaux sociaux que le ministre avait été victime d’un vol de l’équivalent de 600 000 euros (environ 400 millions de francs CFA) à son domicile. Ils ont depuis rétracté leur déclaration, mais leur arrestation suscite des critiques et des préoccupations concernant la liberté d’expression et le traitement des journalistes au Togo.