Togo-Russie : Vers l’abolition mutuelle des visas diplomatiques

C’est une résolution, parmi tant d’autres, à laquelle on devrait parvenir, au terme de la visite d’amitié et de travail entamée depuis le 15 février dernier à Saint-Pétersbourg, par le ministre des Affaires étrangères, et de l’intégration et des Togolais de l’extérieur, le Pr Robert Dussey. Dans la ville de St Pétersbourg, le chef de la diplomatie togolaise doit rencontrer son homologue russe, Sergueï Lavrov. Au menu des échanges, de nouvelles perspectives bilatérales ou encore le renforcement du dialogue politique.



Ce déplacement qui constitue une première, sera l’occasion pour le Togo et la Russie de renforcer davantage la coopération bilatérale, et de matérialiser la volonté de rapprochement, régulièrement évoquée ces dernières années par les dirigeants des deux pays. Pour matérialiser leur rapprochement, les « gouvernements de la Russie et du Togo prévoient de signer un accord sur l’abolition mutuelle de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service en marge de la réunion, ainsi qu’une déclaration commune sur l’absence de premier placement d’armes dans l’espace extérieur », peut-on lire sur le compte officiel du gouvernement russe.



Il faut rappeler que depuis 1961, les deux pays entretiennent d’excellentes relations de coopération. En 2018, le chef de l’État togolais avait reçu les lettres de créance d’un nouvel ambassadeur de la Russie auprès du Togo en la personne de Dmitrievitch Evdokimov. Par ailleurs, le président Faure Gnassingbe avait pris part en octobre 2019, au premier sommet Russie-Afrique à Sotchi, où il avait échangé avec son hôte, le chef de l’Etat russe, Vladimir Poutine.