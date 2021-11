Togo : au 3ème trimestre, environ 3500 nouvelles entreprises créées

Au Togo, le rythme de création d’entreprise reste soutenu malgré la crise sanitaire liée au coronavirus qui a eu des incidences fâcheuses sur l’économie nationale. Ainsi, au troisième trimestre de l’année en cours, le pays a enregistré la création de 3 495 entreprises, selon les dernières données fournies par le Centre de formalités des entreprises (CFE).



Comparativement au deuxième trimestre où 3 224 entités ont été créées, on note une progression de 8,4%. Dans le détail, le nombre d’entreprises déclarées en juillet est de 1 145, de 1 257 en août et de 1093 en septembre. Sur la même période, les statistiques du CFE révèlent que 3 035 des nouvelles entités sont portées par des Togolais, soit 86% du total contre 460 par les étrangers, ce qui représente 14%. La part déclarée par les personnes physiques est de 2 111 entités correspondant à 60,4% contre 1384 créées par des personnes morales, soit 39,6%.



Si le taux a connu une hausse comparativement au trimestre précédent, il est plutôt en baisse par rapport aux trois premiers mois de l’année où 4 087 nouvelles structures d’affaires ont été enregistrées. Il faut noter que les 3 495 entreprises nouvellement installées, portent à 10 806, le total déclaré au CFE depuis le 1er janvier 2021. En 2020, le pays a enregistré 12529 nouvelles entreprises, soit une hausse de 9% par rapport à l’année 2019 au cours de laquelle 11482 entités ont été créées.



Cette dynamique entrepreneuriale est le fruit faut-il le rappeler, des réformes engagées par le gouvernement pour faciliter la création des entreprises et améliorer le climat des affaires dans le pays. Au rang de ses réformes, il y a la réduction du coût et de la durée de création des nouvelles sociétés, la suppression des frais de publication d’annonce légale, la dématérialisation des procédures d’enregistrement et l’adoption d’une nouvelle charte des TPME.