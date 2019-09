Togo : créer son entreprise directement en ligne, c'est désormais possible !

Lomé - Au Togo, il est désormais possible à toute personne désireuse de créer sa propre entreprise de le faire directement en ligne, sur le site web du Centre de formalité des entreprises (CFE).



L’annonce a été faite via un communiqué diffusé ce lundi 9 septembre par le ministre du commerce, de l’industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, Kodjo Adedze.



Cette nouvelle facilité offerte aux opérateurs économiques, devrait sans doute permettre de booster un peu plus la création d’entreprise au Togo, (elles étaient 10 545 nouvelles entités à avoir vu le jour en 2018).



L’initiative qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite des réformes pour l’amélioration de l’environnement des affaires au Togo, représente une nouvelle avancée dans le domaine de la création d’entreprises. Notons qu’en mars dernier, les autorités avaient pris la décision de réduire le délai de création d’entreprise, le ramenant à 7h de temps, contre 24h il y a un an.



Par rapport à la nouvelle mesure, et concernant le règlement des frais de dossiers, le ministre informe qu’ils pourront être payés soit par les services de Mobile-Money (T-Money, Flooz) ou par d’autres instruments de paiement comme les cartes Mastercard et Visa.



Rappelons que dans le rapport Doing business 2019, le Togo avait enregistré un bond de 19 places, en passant du 156è rang au 137è, ceci grâce aux nombreuses réformes opérées pour faciliter la création des entreprises dans le pays et améliorer le climat des affaires.