AFRIQUE Togo : de nouvelles arrestations dans les rangs du mouvement « Tigre Révolution »

28 Janvier 2020



Lomé - La police nationale a présenté ce lundi 27 janvier 2020 à la presse à Lomé, trente et une (31) personnes parmi lesquelles Yacoubou MOUTAWAKILOU, secrétaire général du Parti national panafricain (PNP Section Kpalimé).



Ces 31 individus ont été interpellés dans la nuit du samedi 25 et du dimanche 26 janvier derniers. Ils sont accusés de tentative d’insurrection et soupçonnés d’appartenir au groupe « Tigre Révolution » dirigé par le sieur Touré MADJIDOU. Selon le Lieutenant-Colonel Kossi OKPAOUL, certains ont été arrêtés à Sokodé, d’autres au Bénin et d’autres encore au Ghana.



Se sentant suffisamment prêts après les préparations mystiques à Tchaouro au Bénin et dans un champ d’anacardes situé à environ 04 Km au nord de Sokodé dans le village de Tchavadi 2, le sieur Touré a fait envoyer de l’argent pour le transport de ses troupes sur Lomé. Ils devraient tous se regrouper à Sokodé où ils prendront des bus de transport en commun pour rejoindre Lomé.



Scindés en 2 groupes, la première équipe a été interpellée vers 02 heures à Agoè Alinka alors que la seconde a été arrêtée à Davié. « A l’heure actuelle, 31 personnes sont interpellées. Leur mission selon elles est de venir provoquer le changement, empêcher par tout moyen les élections de se tenir », a précisé le Directeur général de la police.



Pour ce qui est de l’identité de ces personnes, il souligne qu’en dehors des béninois qui ont été recrutés pour leur expérience dans les affrontements avec les militaires au Bénin, les autres membres sont recrutés dans la région centrale du Togo parmi ceux qui partagent les mêmes idéaux de Touré MADJIDOU alias Master Tiger de « Tigre Révolution ».



Le Lieutenant-Colonel OKPAOUL ajoute qu’un carton appartenant au nommé Fazazi, chef de bord du premier groupe a été retiré à Davié. Ce carton contient 38 cartouches de 7,62mm de AK 47 et 500 munitions de calibre 12mm. « Le groupe avait aussi des machettes, des flèches empoisonnées et un pistolet de fabrication artisanale détenu par le sieur Tanko Moustapha dit Gabonais » a confié le patron de la Police qui a rassuré que tout sera mise en œuvre par les autorités sécuritaires pour démanteler le reste des membres du groupe dont certains sont encore à Aflaou au Ghana.



Rappelons que le 3 décembre dernier, 18 personnes avaient été déjà présentées par la Police nationale. Le 9 décembre, le général Yark DAMEHANE a annoncé l'arrestation de 10 autres personnes. A ce jour, 59 personnes au total sont arrêtées en lien avec cette affaire de révolution.





